Около 40 человек пострадали в столкновениях между мусульманами и полицией в Иерусалиме

Не менее 40 человек пострадали в столкновениях в центре Иерусалима между представителями арабо-мусульманской общины и полицией, сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные правоохранительные службы.

Police fired sound grenades as Palestinian protests intensified at the highly sensitive Al-Aqsa mosque compound, known to Jews as the Temple Mount pic.twitter.com/XW0mtfTjTS — AFP news agency (@AFP) 11 августа 2019 г.

Конфликт на Храмовой горе у мечети Аль-Акса, в результате которого 14 человек были доставлены в больницу, вспыхнул во время первого дня главного мусульманского праздника Курбан-байрам. По данным СМИ, израильская полиция применила гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули для разгона пришедших на молитву. 5 мусульман были арестованы.

По данным агентства, в этот день более 100 тыс. верующих поднялись на Храмовую гору для совершения молитвы в мечете Аль-Акса.

Первый день Курбан-байрам, как отмечает агентство, совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.