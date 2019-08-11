11 августа, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Около 40 человек пострадали в столкновениях между мусульманами и полицией в Иерусалиме

Не менее 40 человек пострадали в столкновениях в центре Иерусалима между представителями арабо-мусульманской общины и полицией, сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные правоохранительные службы.

Конфликт на Храмовой горе у мечети Аль-Акса, в результате которого 14 человек были доставлены в больницу, вспыхнул во время первого дня главного мусульманского праздника Курбан-байрам. По данным СМИ, израильская полиция применила гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули для разгона пришедших на молитву. 5 мусульман были арестованы.

По данным агентства, в этот день более 100 тыс. верующих поднялись на Храмовую гору для совершения молитвы в мечете Аль-Акса.

Первый день Курбан-байрам, как отмечает агентство, совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя