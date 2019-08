Около 40 человек пострадали в столкновениях между мусульманами и полицией в Иерусалиме

Не менее 40 человек пострадали в столкновениях в центре Иерусалима между представителями арабо-мусульманской общины и полицией, сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные правоохранительные службы.

Police fired sound grenades as Palestinian protests intensified at the highly sensitive Al-Aqsa mosque compound, known to Jews as the Temple Mount pic.twitter.com/XW0mtfTjTS