ЕС заверил Афганистан в своей поддержке после взрыва на свадьбе

Евросоюз выразил властям Афганистана свою поддержку после взрыва на свадьбе в Кабуле. ЕС пообещал и впредь поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом.

В результате нападения на свадебную церемонию погибли более 60 человек, более 150 были ранены. Взрыв произошел на фоне подготовки соглашения о прекращении войны в Афганистане, отметили в Евросоюзе. Там также выразили свои соболезнования.

ЧП случилось в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

Ответственность за взрыв пока никто не взял, запрещенное в РФ движение «Талибан» отрицает причастность к атаке.