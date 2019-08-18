Китайские власти начали расследование против FedEx, обнаружив оружие в посылке

Китайская полиция начала расследование в отношении американской логистической компании FedEx после того, как в доставляемой ею посылке из США в Китай было обнаружено огнестрельное оружие. Как пишет Reuters, об этом в своем аккаунте в сервисе микроблогов Weibo сообщила полиция одного из округов китайского города Фучжоу. Полиция пишет, что оружие находилось в посылке, полученной компанией, торгующей спортивными товарами, оно уже было конфисковано, а по делу начато расследование.

Это не первое расследование, с которым FedEx столкнулась в Китае за последние несколько месяцев. В начале июня китайские власти начали расследование в ее отношении, обвинив американскую компанию в нарушении условий доставки посылок покупателям в Китае. В июле стало известно о расширении расследования в отношении FedEx, которая, по мнению китайских властей, намеренно задерживала доставку более 100 посылок китайской технологической компании Huawei Technologies.

Яна Рождественская