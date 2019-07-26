Китай обвинил FedEx в задержке доставки посылок Huawei

Китайские власти расширяют расследование в отношении американской логистической компании FedEx, сообщило сегодня, 26 июля, агентство «Синьхуа». Власти Китая подозревают американскую компанию в том, что она намеренно задерживала доставку более 100 посылок китайской технологической компании Huawei Technologies. «Следователи также обнаружили улики, свидетельствующие о других нарушениях со стороны компании»,— пишет «Синьхуа».

Власти Китая начали расследование в отношении FedEx еще в начале июня, вскоре после того как президент США Дональд Трамп запретил всем американским компаниям работать с Huawei. Этот шаг Китая был воспринят как еще одно действие в торговой войне с США, тем более что китайские власти заявили тогда, что собираются составить список «ненадежных» американских компаний.

Как пишет «Синьхуа», следствие пришло к выводу, что утверждение FedEx о том, что посылки Huawei просто были по ошибке доставлены не туда, не соответствует действительности. Речь идет о посылках, которые должны были отправить из Японии в Китай, но направили в США. Тогда FedEx извинилась за неправильную отправку посылок, новые выводы китайских следователей американская компания пока не прокомментировала.

Яна Рождественская