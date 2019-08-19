К читателям газеты «Коммерсантъ»

Преображение Господне

Поздравляю всех читателей с праздником Преображения Господня. Он является одним из завершающих двунадесятых праздников церковного календаря (церковный календарь начинается с 1 сентября). Это аллегорически соотносится с местом прославляемых в этот день событий в евангельской истории и в духовной жизни христианина. По окончании проповеди в Галилеи и перед началом Своего добровольного шествия на крестные страдания Христос являет апостолам отблеск Царства Божия, исполняя данное им обещание (Лк. 9, 27). Господь восходит для молитвы на вершину горы в сопровождении трех наиболее близких учеников. Здесь, как повествуют церковные песнопения, Христос открывает им Свою славу, насколько они способны вместить, для утверждения их в вере перед лицом грядущих на Голгофе событий. В момент Преображения Господа в Его учениках проявилось человеческое естество. Они испытали страх от увиденного. И снова, как прежде утопавшему Петру, Спаситель протягивает к ним Свою руку и, прикасаясь, прогоняет страх (Мф. 17, 7). «Не бойтесь!» — так часто Сын Человеческий призывал своих слушателей отвергнуть малодушие ради обретения Его Царства. Неслучайно перед Своим Преображением Господь говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Человеческой природе предстояло еще сильно измениться, укрепляясь Духом Святым, чтобы непреткновенно следовать заповедям Христа и бесстрашно исповедовать Его, сказавшего: «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей» (Лк. 9, 26). У кого же учиться Христовой мудрости быть безбоязненным? Во время Преображения Господа «два мужа беседовали с Ним» (Лк. 9, 30) о предстоящем Ему подвиге. Это были два ветхозаветных пророка Моисей и Илия. Они воплощают христианские добродетели, которые являются «лекарством» от человеческого малодушия. «Какие же были сердечные чувствования, сердечные залоги; какой был образ мыслей у ветхозаветных угодников Божиих? — вопрошает святитель Игнатий Брянчанинов и отвечает: — Сердечным залогом их было смирение, а образом мыслей — соответствующее сердечному залогу смиренномудрие». Пророк Илия проповедовал своим современникам покаяние и обращение к истинному Богу. Он совершал множество чудес, обличая нечестивого царя, и воскрешал умерших. Обилие грозных знамений было необходимо для очерствевшего сердцем и забывшего Истинного Бога народа, обратить который могло лишь такое потрясение, как сошедший с неба всепожирающий огонь. Но ни власть заключать небо от дождя или низводить с неба пламень, или разделять воды Иордана, чтобы перейти его, не является более великим чудом, чем внутреннее преображение человека через покаяние и обретение смиренного мнения о себе. Именно эта истина была открыта пророку Илие на горе Хорив (см. 3 Цар. 19, 11–12). Святитель Иоанн Тобольский в своем «Илиотропионе» подчеркивает мужество и глубокую веру пророка Моисея, который в минуту смертельной опасности и полной безысходности «не пал духом, не потерял упования на Бога» и спас свой народ от гибели, ибо «первое вознаграждение уповающим состоит в том, что желание их всегда исполняется и они никогда в том не будут посрамлены». Чтобы в Горнем Иерусалиме навеки стать свидетелями той Славы Божией, которая была открыта апостолам в Преображении Господнем, нам необходимо мужественное исповедание Христа. В ежедневном подвиге крестоношения всем открывается возможность возрастать в евангельских добродетелях, признавая свою неправду и всецело доверяя Христу, Который победил грех.

Митрополит Калужский и Боровский Климент