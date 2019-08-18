Авиаперевозчики возобновили продажу билетов на недопущенные к полетам Boeing 737 Max

Тысячи пассажиров, купивших авиабилеты на последние месяцы этого года, обнаружили, что им предстоит лететь на Boeing 737 Max, то есть самолетами той модели, которая была временно запрещена регуляторами к эксплуатации после двух трагических катастроф. И разрешения на возобновление полетов регуляторы пока не дали.

Как сообщает газета The Times со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании, в числе которых TUI, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair и другие, уже запланировали более 32,6 тыс. рейсов на 737 Max 8 и Max 9. Из них 17 512 рейсов должны быть совершены в ноябре, а 15 114 — в декабре.

Исполнительный вице-президент OAG Aviation Джон Грант пояснил The Times: «Наши данные свидетельствуют о том, что авиакомпании планируют вернуть в эксплуатацию 737 Max с конца октября. Это наводит на мысль, что авиакомпании заручились гарантиями Boeing, что эта модель, скорее всего, будет сертифицирована как годная к полетам в сентябре или чуть позже». Если же регуляторы разрешения на использование самолета не дадут, авиакомпаниям придется заменять их другими самолетами или вообще отменять рейсы.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

О том, как ситуацию вокруг самолета обсуждали в Сенате США, читайте в материале “Ъ”.

Алена Миклашевская