«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» победили тульский «Арсенал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил Евгений Марков (72).
«Рубин» и «Арсенал» с 10 очками занимают в турнирной таблице пятое и седьмое место соответственно.
В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Ростовом» 25 августа, а «Арсенал» — с «Оренбургом» в этот же день.
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