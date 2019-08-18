«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» победили тульский «Арсенал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Евгений Марков (72).

«Рубин» и «Арсенал» с 10 очками занимают в турнирной таблице пятое и седьмое место соответственно.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Ростовом» 25 августа, а «Арсенал» — с «Оренбургом» в этот же день.