Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом». В заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе подчеркивается, что ситуация в Гонконге является «в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР»,— приводит ТАСС выдержки из заявления.

Представитель КНР отметил, что предыдущие просьбы китайской стороны были проигнорированы ЕС, что вызывает глубокую обеспокоенность Китая. «Китай выражает решительный протест в связи с такими действиями»,— указано в заявлении.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».