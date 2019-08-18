Глава штаба обороны Великобритании заявил о стремлении России усилить влияние в Африке

Россия планирует включить несколько стран Африки в свою сферу влияния на материаке, заявил глава штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер. В интервью Sunday Times, он отметил, что военная помощь и поддержка Великобритании в развитии иаких стран может сделать их «более орииентированными на Запад».

«Россия пытается сориантировать на себя части Африки»,— сказал генерал. По его словам, «угроза со стороны Москвы» материализовалась «быстрее и ярче», чем это прогнозировала Великобритания в своем обзоре оборонной политики в 2015 году. Генерал отметил, что Россия — «мастер манипуляции в информационной среде и в распространении «собственной версии истины». «Я думаю, что они достаточно умны в попытке заставить другие страны почувствовать, что Россия, возможно, лучший союзник или лучший вариант поддержки, чем Запад»,— подчеркнул он.