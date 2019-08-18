Один полицейский погиб и один пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

В результате столкновения полицейской машины и грузовика на юго-западе Москвы погиб сотрудник правоохранительных органов. ДТП произошло в районе 11:00 на Севастопольском проспекте.

«В результате столкновения патрульного и грузового автомобилей пострадали двое сотрудников полиции. Один из полицейских скончался на месте в результате полученных травм»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.