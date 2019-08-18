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Фото: МЧС России

Режим ЧС введен в Биробиджане из-за паводков

В Биробиджане из-за осложненной паводковой обстановки власти Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации. «В результате выпавших осадков на территории Биробиджана ухудшилась гидрологическая обстановка»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что подъем уровня воды был зарегистрирован в реках Бира и Икура, подтоплены приусадебные участки на улицах города. Всего в ЕАО подтоплено более 400 участков. Дожди в регионе вызваны, в том числе, влиянием тайфунов с территории Японии и Китая.

О паводковой обстановке в России — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

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