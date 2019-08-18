После ДТП с автобусом в Перми восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Пермского края сегодня сообщил о состоянии пострадавших во вчерашнем ДТП в Перми с участием автобуса. По данным ведомства, всего было госпитализировано 32 пострадавших, из них 9 детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у 8 из них тяжелое состояние).

Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им.Гринберга.

Накануне, после ДТП с автобусом, в результате которого погибла женщина и были госпитализированы 32 человека, возбуждено уголовное дело.

В субботу, 17 августа, в Перми водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Из 32 пострадавших пассажиров — 9 детей.

По предварительным данным, ДТП было вызвано технической неисправностью транспортного средства. Об этом рассказали городские власти. Перевозчик ООО «Дизель» на время расследования отстранен от работы