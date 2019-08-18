Минобороны России сообщило о возвращении 2 млн сирийцев в довоенные места жительства

В Сирии около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места своего довоенного проживания, с территорий других государств возвратились почти 600 тыс. человек, сообщил ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

Несмотря на постепенное восстановление мирной жизни в стране и возвращение беженцев, на севере Сирии, в зоне деэскалации Идлиб, продолжаются нарушения режима прекращения огня. Как отметили в Центре, в частности, в пятницу, 17 августа, террористы обстреляли 21 населенный пункт. Несколькими днями ранее местные СМИ сообщили о том, что террористами был сбит самолет правительственных ВВС, а его пилот взят в плен. За последние десять дней в зоне деэскалации конфликта уже погибли десятки мирных жителей и около 200 военных.

О ходе военной операции в Идлибе читайте в материале “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».