В Перми в результате ДТП с автобусом погиб человек

В Орджоникидзевском районе Перми автобус наехал на столб, сообщили в региональном МЧС. По предварительным данным, погиб человек, пострадали до 20 человек, передают информагентства.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что, по предварительной информации, рейсовый автобус врезался в угол магазина, погиб водитель автобуса. По словам собеседника агентства, в автобусе находились около 50 человек.

Автобус въехал в одно из зданий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД. «Автобус №53 ехал по улице Ново—Гайвинская»,— рассказали в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, среди пострадавших — пять детей в состоянии средней тяжести.