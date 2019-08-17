Героизм «Уралу» не помог

«Урал» в шестом туре Российской футбольной премьер-лиги проиграл дома 1:3 самарским «Крыльям Советов» — впервые в этом сезоне. В день 296-ой годовщины с момента основания Екатеринбурга поддержать команду на стадион пришли 22,3 тыс. зрителей.



Матч «Урала» и «Крыльев Советов» посетили члены экипажа самолета «Уральских авиалиний» во главе с командиром Дамиром Юсуповым, сумевшим два дня назад посадить на кукурузное поле рядом с подмосковным аэропортом «Жуковский» самолет с 226 пассажирами. Зрители стоя скандировали: «Молодцы!». А господин Юсупов сделал символический первый удар по мячу.

Перед игрой шансы ФК «Урал» на победу котировались выше. На екатеринбургскую команду можно было поставить с коэффициентом 2,18, а на «Крылья Советов» с коэффициентом 3.4. В этом сезоне «Урал» на своем поле одержал две победы и один раз сыграл вничью, с семью очками оказавшись в середине турнирной таблицы. Впрочем, в предыдущем туре екатеринбуржцы проиграли в Москве «Локомотиву» со счетом 0:4. «Крылья Советов» в пяти турах чемпионата победили лишь однажды, обыграв в первом туре дома ЦСКА.

Открыли счет в матче гости. После навеса Дмитрия Кабутова в штрафную головой точно пробил Раду Гынсарь. А на 32-ой минуте самарцы могли удвоить преимущество: вновь Курбатов классно навесил в штрафную на своего партнера Александра Соболева, который в падении пробил головой, но спас вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.

На 35-ой минуте екатеринбуржцы могли отыграться: Эрик Бикфалви навесил на экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, но игрок «Крыльев Советов» Никита Чернов перевел мяч на угловой.

В перерыве главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов заменил игравшего с первых минут Павла Погребняка на нападающего Андрея Панюкова. Уральцы побежали отыгрываться, создав несколько опасных моментов. На 64-ой минуте Дмитрий Парфенов пошел ва-банк, выпустив еще одного нападающего Юрия Бавина вместо полузащитника Николая Димитрова. Но шансы хозяев перечеркнуло удаление на 67-ой минуте матче защитника Романа Емельянова, получившего вторую желтую карточку за фол против Дмитрия Кабутова.

Оставшись в меньшинстве, футболисты «Урала» все равно пытались отыграться. Но на 79-ой минуте ошибку в центре поля сделал Петрус Бумаль, после чего два игрока самарского клуба оказались против одного защитника хозяев. В итоге Артем Тимофеев отпасовал Александру Соболеву, а тот перекинул мяч мимо вышедшего далеко от ворот Ярослава Годзюра.

Спустя пять минут вышедший на замену Деян Радоньич утроил преимущество гостей, после того как вновь в центре поля ошибся игрок «Урала». Уже в добавленное время, после длительного розыгрыша мяча в штрафной «Крыльев Советов», Андрей Панюков забил гол престижа. 1:3.

В седьмом туре РФПЛ 26 августа «Урал» сыграет в гостях с футбольным клубом «Сочи».

Алексей Охлопков