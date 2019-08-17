В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек

Серия одиночных пикетов проходила 17 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Такие мероприятия не требуют согласования с властями. По данным волонтерской организации «Помощь задержанным», были задержаны 10 человек.

Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.

Там же собралось больше всего участников — около 50 человек. В других местах, например, у ТЦ «Галерея» и пересечения Невского проспекта и Большой Морской улицы стояло от пяти до десяти граждан.

Параллельно одиночные пикеты оппозиции проходят в Москве. Пикеты проходят в трех точках столицы. Там пока ничто не задержан.

Напомним, акции протеста проводятся в столице с июля из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург