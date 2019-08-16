НБД-Банк предлагает предпринимателям выгодный эквайринг

НБД-Банк и АО «Компания объединенных кредитных карточек» (АО «КОКК») реализуют совместный проект для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по подключению эквайринга по сниженной ставке.

В рамках пилотного проекта Международной платежной системы Visa, которая с 9 июля снизила тарифы для микро- и малого бизнеса по эквайрингу, клиенты НБД-Банка получили возможность подключить современный инструмент расчетов с клиентами на выгодных условиях. Подробную информацию можно узнать у менеджеров в офисах обслуживания НБД-Банка.

«Реальность такова, что сегодня клиент в торговой точке спрашивает продавца: «Оплату картой принимаете?». Эта услуга востребована и очевидно, что предприниматели уже оценили выгоды и пользу безналичной оплаты товаров и услуг. Это и увеличение среднего чека за счет спонтанных покупок и кредитных карт у покупателей, и экономия на инкассации, и снижение рисков работы с наличными. Учитывая это, НБД-Банк и АО «КОКК» разработали специальную тарифную линейку для клиентов по эквайрингу», – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.