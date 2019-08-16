НБД-Банк предлагает предпринимателям выгодный эквайринг

НБД-Банк и АО «Компания объединенных кредитных карточек» (АО «КОКК») реализуют совместный проект для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по подключению эквайринга по сниженной ставке.
В рамках пилотного проекта Международной платежной системы Visa, которая с 9 июля снизила тарифы для микро- и малого бизнеса по эквайрингу, клиенты НБД-Банка получили возможность подключить современный инструмент расчетов с клиентами на выгодных условиях. Подробную информацию можно узнать у менеджеров в офисах обслуживания НБД-Банка.
«Реальность такова, что сегодня клиент в торговой точке спрашивает продавца: «Оплату картой принимаете?». Эта услуга востребована и очевидно, что предприниматели уже оценили выгоды и пользу безналичной оплаты товаров и услуг. Это и увеличение среднего чека за счет спонтанных покупок и кредитных карт у покупателей, и экономия на инкассации, и снижение рисков работы с наличными. Учитывая это, НБД-Банк и АО «КОКК» разработали специальную тарифную линейку для клиентов по эквайрингу», – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.
Публичное акционерное общество «НБД-Банк» - межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. В 2019 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Также рейтинговое агентство RAEX (Эксперт RA) присвоило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингам стабильный. Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса – крайне важного для общего развития экономики и создания рабочих мест. НБД-Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.