Прокуратура Ленобласти выявила первое нарушение при подготовке к муниципальным выборам

Прокуратура в Ленинградской области выявила первое нарушение, допущенное в рамках подготовки к муниципальным выборам в регионе.

Как сообщили в ведомстве, нарушение обнаружили на территории муниципального округа «Горбунковское сельское поселение». Исполняющего обязанности главы МО оштрафовали за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям. Возбуждено административное дело по ст. 5.21 КоАП РФ («Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям»).

В частности, администрация МО в установленный законом 10-дневный срок не перечислила средства для финансирования подготовки и проведения выборов от местной администрации и теризбирком Ломоносовского муниципального района. В настоящее время нарушения устранены.

Напомним, что в Ленобласти в настоящее время зарегистрированы на участие в выборах 4355 кандидатов в муниципальные депутаты. Выборы пройдут в 177 муниципалитетах региона, замещаться будут 2062 мандата.