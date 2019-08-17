На Украине пройдет проверка гостиниц после пожара в Одессе с восемью жертвами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха, в частности, гостиниц и санаториев по всей Украине после гибели восьми человек во время пожара в одесском отеле «Токио стар». Президент страны Владимир Зеленский заявил, что лично проследит, «чтобы наказание соответствовало нормам закона».

«Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!» — написал в Facebook премьер-министр. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей.

«Одесса. “Токио Стар”. Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них — в критическом состоянии. И это не через войну и обстрелы. А за преступную халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, за пренебрежительное отношение к человеческой жизни»,— написал в Facebook господин Зеленский. Он добавил, что этому «будет положен конец». Президент пообещал привлечь к ответу владельца отеля Вадима Черного. Господин Зеленский также выразил соболезнования и поблагодарил спасателей и местного жителя, который приютил спасшихся постояльцев отеля.

Напомним, отель загорался ночью 17 августа два раза: в 1:34 и в 4:34 (одесское время совпадает с московским). В результате пожара погибли восемь человек и 10 пострадали. Пламя распространилось на почти тысячу кв.м. Полиция возбудила уголовное дело, а государственная служба по ЧС заявила, что руководство отеля не разрешило провести ведомству плановую проверку в июле текущего года.