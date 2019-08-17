Онлайн-продажи школьных дневников выросли в девять раз

В первые две недели августа резко возросли продажи канцелярских товаров в преддверии школьного сезона. По данным онлайн-ритейлера Wildberries, на которые ссылается РБК, продажи ручек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 444%, канцелярских наборов — на 348%, пеналов — на 202%, карандашей — на 216%. Больше всего выросли продажи дневников (+797%), рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Данные о суммах покупок и поштучную статистику в компании не привели.

В интернет-магазине Ozon продажи письменных принадлежностей возросли на 300%. Каждый второй заказ из магазина включает по 5–10 пачек тетрадей в клетку и линейку, наборы ручек, карандашей, линеек и ластиков. Помимо канцелярских принадлежностей родители заказывают школьную форму, рюкзак, обувь и учебники. Средний чек на такой заказ составил 13 542 руб.

Как подобрать качественную школьную форму для ребенка, читайте в публикации “Ъ FM”.