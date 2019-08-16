За школьной формой отправляют к специалистам

Детскую одежду известных брендов Zara Kids и H&M признали небезопасной. В преддверии нового школьного сезона Роскачество проверило 28 образцов пиджаков для мальчиков на соответствие стандартам качества. Из них 20 — российского производства.

Среди 60 критериев были прочность ткани, качество покроя, состав материалов и воздухопроницаемость. Как раз по двум последним показателям популярные бренды массмаркета уступили конкурентам, рассказала “Ъ FM” заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева: «Выбирали не магазины, а товары, которые на сегодняшний день реализуются в сегменте одежды для обучающихся. В исследовании участвуют марки, которые известны именно на федеральном уровне,— это не экономсегмент, как было в прошлые годы. Основное несоответствие, которое было выявлено в данном исследовании, — это воздухопроницаемость ткани и состав. Примерно одинаковое количество образцов, которые не прошли по тому или иному показателю. Воздухопроницаемость говорит о том, что ребенок будет некомфортно себя чувствовать, может потеть. Что касается состава, заявлено большее количество натуральных волокон, по факту их находили меньше».

В своем исследовании Роскачество опирается на технический регламент Таможенного союза и общие ГОСТы для швейной промышленности. Лидерами исследования оказались отечественные компании «Старт» и «Наша форма». Государственных требований именно к школьной форме до сих пор нет, поэтому родители должны сами беспокоиться о качестве одежды, подчеркивает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Если стремиться к тому, чтобы максимально точно форма соответствовала стандартам, которые к ней предъявляются, лучше обращаться к специалистам и покупать непосредственно в точках прямой продажи. В России до сих пор не введено никакого специального ГОСТа для школьной формы. Просто это одежда, которая предполагается для использования в школе. Прежде всего, безусловно, нужно смотреть на состав сырья, подсказки “знак качества” помогут потребителям, которые внимательно относятся к выбору».

В погоне за низкими ценами родители действительно зачастую пренебрегают качеством школьной формы, и для них рекомендации Роскачества могут быть полезны, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Хотя, строго говоря, сравнивать специализированную одежду с массмаркетом не совсем корректно, добавляет эксперт: «В условиях, когда ограничены доходы, конечно, россияне стараются экономить, покупать товары по доступным ценам.

Производители стремятся удовлетворить этот спрос, к сожалению, иногда в ущерб качеству, тем или иным потребительским свойствам.

Безусловно, объединять в одну линейку просто детскую, подростковую одежду и товары, которые характеризуются как школьная форма, неправильно. С другой стороны, ничего удивительного нет в том, что подобные результаты были получены. Все-таки, одно дело, когда речь идет об обычных потребительских товарах, другое, когда о профессиональной одежде, пускай это и детская школьная форма».

По подсчетам специалистов, подготовка ребенка к школе в Москве обойдется в среднем в 15 тыс. руб. Сюда входит школьная форма, спортивная одежда, рюкзак и канцелярские товары. В регионах этот набор обойдется чуть дешевле — примерно в 11 тыс. руб.

Владимир Соколов