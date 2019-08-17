В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Челябинской области при столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля пострадали девять человек. В числе раненых один ребенок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Авария произошла 16 августа в Верхнеуральском районе.Из девяти пострадавших пятеро госпитализированы в центральную районную больницу, в том числе ребенок. Позже его перевезли в детскую больницу Магнитогорска. У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Четыре отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное лечение.