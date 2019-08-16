Минтруд предложил запретить НПФ работать с посредниками

Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян. Соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как пояснили в Минтруде, нередко накопления переводят в НПФ без реального волеизъявления граждан. Пенсионный фонд и застрахованные лица столкнулись с массовыми фальсификациями подписей под заявлениями о переходе в НПФ. «Предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах»,— говорится в уведомлении Минтруда.

Ранее стало известно, что на работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы. Эксперты считают, что возможное решение — законодательное описание функционала и ответственности продавца финансовых услуг.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Агентам грозит прикрытие».