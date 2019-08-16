Качество Tesla Model 3 не устроило крупного германского заказчика

Крупнейший германский сервис проката электромобилей компания Nextmove заявила, что осталась без заказанных ею 85 электромобилей Model 3 из-за того, что компания Tesla отменила сделанный ей заказ на фоне конфликта сторон.

Как отмечается в заявлении Nextmove по этому поводу, в конце 2018 года они заказали Tesla 100 электромобилей Model 3. Весной 2019 года Nextmove получила первые 15 электромобилей. Но после первых же дней эксплуатации, как утверждают в Netmove, они обнаружили многочисленные дефекты в присланных электромобилях, например некачественные шины, повреждения лакокрасочного покрытия, бракованная проводка, царапины на приборной панели, конденсация влаги в фарах и т. д. По оценкам Nextmove, некоторые электромобили вообще были непригодны для эксплуатации. В последующие месяцы германская компания пыталась добиться от производителя устранения дефектов. Но, как утверждают в Nextmove, в ответ на законные претензии в Tesla решили под необоснованным предлогом просто отказаться от выполнения остальной части заказа на поставку еще 85 автомобилей.

В самой Tesla утверждают, что они ответственно работали над устранением дефектов и даже временно предоставили другие автомобили взамен тех, что были признаны неисправными. По версии Tesla, заказ отменили сами Nextmove, обидевшись на что-то, на что именно, американская компания не уточнила.

Алена Миклашевская