Турниры ATP и WTA

Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
Третий круг. Андрей Рублев (Россия)—Роджер Федерер (Швейцария, 3) 6:3, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 9)—Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:2, 6:1. Новак Джокович (Сербия, 1)—Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:3, 6:4. Люка Пуй (Франция)—Карен Хачанов (Россия, 8) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
Третий круг. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Ребекка Петерсон (Швеция) 7:5, 6:4. Светлана Кузнецова (Россия)—Слоун Стивенс (США, 8) 6:1, 6:2. Наоми Осака (Япония, 2)—Се Сувэй (Тайвань) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Мэдисон Кис (США, 16)—Симона Халеп (Румыния, 4) 6:1, 3:6, 7:5. София Кенин (США)—Элина Свитолина (Украина, 7) 6:3, 7:6 (7:3).
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