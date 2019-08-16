Курс доллара. Прогноз на 19—23 августа

Татьяна Евдокимова, экономист Настроения на рынках остаются нервозными, а российская валюта уязвимой Старт недели может дать повод для оптимизма. В понедельник истекает 90-дневная лицензия, позволявшая компании Huawei продолжать осуществлять обновление программного обеспечения от американских компаний. В свете риторики, исходившей от китайской и американской сторон в последние несколько дней, есть вероятность продления данной лицензии. Это может стать очередным сигналом спада градуса напряженности в торговой войне, поддержать рисковые активы и рубль. Второе ключевое событие недели — экономический симпозиум в Джексон-Хоуле с участием Джерома Пауэлла — приходится на четверг. Данное событие считаем для рынков риском, поскольку с заседания ФРС 31 июля у Пауэлла не появилось поводов для более мягкой риторики. Напротив, статистика по США приятно удивляла. Отсутствие обещаний более быстрого снижения ставок от ФРС может спровоцировать очередную волну давления на рисковые активы. Для рубля сохраняется актуальным диапазон 66–67 в паре с долларом.

Богдан Зварич, главный аналитик Драйвером для динамики курса рубля выступает общее восприятие инвесторами рисков развивающихся стран В краткосрочной перспективе драйвером для динамики курса рубля выступает общее восприятие инвесторами рисков развивающихся стран, а также повышенная волатильность мировых фондовых рынков. В случае нормализации внешней конъюнктуры и сохранении нефтяных котировок в коридоре $58–60 за баррель в базовом сценарии рассчитываем на возвращение пары доллар—рубль в район 65–66 руб./$. При развитии же негативного сценария, вызванного внешними шоками и уходом стоимости нефти ниже $55 за баррель, видим ослабление рубля к отметке 67 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик рынки «отыграли» еще не все свои страхи Лейтмотивом рыночной динамики следующей недели останется тревожность за торговые переговоры США и Китая. Если жесткость тональности обеих сторон снизится в течение недели, например, Китай все же однозначно определится с приездом делегации в США, рисковые активы могут совершить несколько попыток укрепления. Тем не менее в нынешних условиях мы считаем, что рынки «отыграли» еще не все свои страхи и возвращение к коррекции, более того, к ее усилению выглядит вполне реальным. В результате в перспективе следующей недели ожидаем движения курса рубля в достаточно широком диапазоне 65,2–66,8 руб./$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию В случае отсутствия позитивных сигналов на финансовых рынках давление на рубль будет высоким Прошедшая неделя ознаменовалась уходом инвесторов от риска, поводом для которого стала инвертированность кривой доходности облигаций казначейства США на сроки два года и десять лет впервые с 2007 года. Дополнительным фактором risk-off является напряженная ситуация в Гонконге и не самая лучшая макростатистика в Еврозоне и Китае. Отсрочка ввода госпошлин США на товары из Китая частично охлаждает ситуацию на финансовых рынках, но уровень напряжения по-прежнему существенный. В случае отсутствия позитивных сигналов на финансовых рынках давление на рубль будет высоким. Фактором поддержки российской валюты будет выступать налоговый период, однако значительного укрепления рубля мы не ожидаем. С учетом этого, по нашим прогнозам, пара рубль—доллар будет находиться в диапазоне 64,8–67,0 руб./$.