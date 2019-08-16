В горный парк «Рускеала» назначат дополнительную «Ласточку»

Специально для пассажиров, желающих принять участие в музыкальном проекте «Рояль в каньоне», который пройдет 7 сентября в горном парке «Рускеала», ОАО «РЖД» назначает дополнительные скоростные поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Рускеала. С Финляндского вокзала дополнительная «Ласточка» отправится в 08:00 и прибудет к месту назначения в 12:45. В обратном направлении поезд отправится в 23:40 с прибытием в Петербург на следующие сутки в 04:10. Остановки предусмотрены на станциях: Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кроме этого, в день проведения концерта для его зрителей и участников также

предусмотрен ретропоезд №921/922 «Рускеальский экспресс», курсирующий по маршруту Сортавала – Рускеала (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы — в 17:30), уточнили в ОЖД.

Напомним, что концерт в Мраморном каньоне начнется 7 сентября в 21:00. В нем примет участие петербургский композитор и пианист Павел Андреев в дуэте со скрипкой.