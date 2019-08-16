В Петербурге начинается ремонт Тихорецкого проспекта

В субботу, 17 августа, в Выборгском районе Петербурга начинаются дорожные работы на Тихорецком проспекте. Участок протяженностью 3,4 км от улицы Гидротехников до Северного проспекта отремонтирует АО «ВАД». Работы пройдут на 62,6 тыс. кв. м проезжей части. Их стоимость составляет 137,3 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с ремонтными работами на Тихорецком проспекте на срок до 1 сентября поэтапно будут вводится ограничения движения транспорта. Они коснутся участка от Северного до Светлановского проспекта, бокового проезда от улицы Веденеева до Академика Байковаа также участка проспекта Культуры и так далее.

Одновременно с этим в предстоящие выходные также начнется ремонт Графского переулка в Центральном районе Петербурга и Еленинской улицы в Ломоносове, уточнили в КРТИ.