На строящейся станции метро «Проспект Славы» начали тестировать эскалаторы

На строящихся станциях Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена продолжаются работы, связанные с пуско-наладкой оборудования и устройств различных технологических систем. В частности, на станции «Проспект Славы» началась обкатка восьми эскалаторов. Они должны без остановки отработать 48 часов, к вечеру субботы, 17 августа, это испытание должно быть пройдено, сообщили в пресс-службе Смольного.

На станции «Дунайская», где в общей сложности установлено 12 эскалаторов, обкатка начнется в воскресенье, 18 августа. Одновременно с этим в районе двух этих станций продолжаются работы, связанные с благоустройством территории.

Напомним, что согласно госконтракту, новый участок Фрунзенского радиуса должен быть сдан в эксплуатацию 1 сентября. При этом ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты только при их полной готовности.