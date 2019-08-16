Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе. Ранее суд вынес аналогичное решение в отношении шестерых моряков. Арест обжаловали еще шесть человек, они ждут решения суда.

«Оставить без удовлетворения жалобы 12 украинских моряков: Романа Мокряка, Юрия Безъязычного, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Богдана Небылицы, Сергея Цибизова, Владислава Костышина, Андрея Оприско, Виктора Безпальченко, Владимира Терещенко, Евгения Семидоцкого и Владимира Лисового»,— сообщили в Мосгорсуде (цитата по ТАСС).

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипажи в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка останутся под арестом до 24 ноября.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».