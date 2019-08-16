Мосгорсуд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам

Мосгорсуд признал законным продление ареста 6 из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Заседание прошло в закрытом режиме.

«Постановление Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова до 24 октября оставить без изменения»,— приводит «Интерфакс» решение судьи.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипажи в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».