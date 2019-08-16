Подлодка «Петропавловск-Камчатский» отправлена на испытания

На заводские испытания в акваторию Балтийского моря вышла дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский». Субмарина проекта 636.3 строилась на заводе «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота.

Как сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, в ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки, включая системы связи и гидроакустики.

Передача субмарины ВМФ запланирована на конец текущего года.

Отметим, что для Тихоокеанского флота петербургская верфь до 2022 года должна построить шесть подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Первая серия также из шести субмарин строилась с 2010 по 2016 годы для Черноморского флота ВМФ России.