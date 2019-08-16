В Кремле связали выход Дельпаля из СИЗО с переговорами Путина и Макрона

Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что фигуранта дела о хищениях в банке «Восточный», гражданина Франции Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест в связи с переговорами между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.

«15 августа, вы знаете, Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok, освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это, я понимаю, в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом, вот непосредственно перед визитом такое решение суда»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по делу «Восточного» проходят основатель фонда Майкл Калви, господин Дельпаль, гендиректор НАО ПКБ Максим Владимиров, советник предправления Норвик-банка Алексей Кордичев, акционер ПАО «КБ ''Восточный''» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Обвинение утверждает, что Майкл Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. Никто из фигурантов вину не признает.

Подробнее о суде над господином Дельпалем — в материале “Ъ” «Филиппа Дельпаля отправили под домашний арест».