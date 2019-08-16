Глава Балахнинского района оштрафован за удорожание строительства школы в Гидроторфе

Главу администрации Балахнинского района Алексея Левковича оштрафовали на 20 тыс. руб. за заключение двух незаконных дополнительных соглашений по контракту с ООО «Городецкая ДПМК» на строительство школы на 900 мест в рабочем поселке Гидроторфе. Документы были подписаны в связи с невозможностью вовремя достроить учреждение, сообщает региональная прокуратура. Напомним, изначально ввод объекта был запланирован на осень 2018 года, школу до сих пор не достроили.

Дополнительными соглашениями была увеличена стоимость строительства примерно на 10% до 380 млн руб., объемы работ также выросли. Прокуратура посчитала эти документы незаконными: «Изменение условий контракта противоречит эффективности и результативности осуществления закупок, обеспечению гласности, прозрачности их проведения, предотвращению коррупции».

Как ранее стало известно “Ъ-Приволжье”, школу в Гидроторфе строят с 2017 года и вряд ли успеют сдать к 1 сентября этого года. Образовательное учреждение является одним из крупнейших новых социальных объектов региона. Депутат нижегородского парламента Максим Волков в связи с плачевной, по его словам, ситуацией направил соответствующее обращение в региональную прокуратуру.

Анастасия Еремина