В Нижегородской области снова сорвали сроки ввода в эксплуатацию крупной школы

Новая средняя школа на 600 учеников, строящаяся в поселке Гидроторф, вероятно, не будет готова к 1 сентября. Как рассказали «Ъ-Приволжье» собеседники в Балахнинском районе, неофициально в администрации уже дают понять, что дети в Гидроторфе в новый учебный год могут пойти в старую тесную школу, которая вызвала нарекания у родителей. Ранее сообщалось, что новая школа в Гидроторфе ориентировочно будет сдана в июне, а изначально по условиям муниципального контракта ее должны были ввести в эксплуатацию еще 10 октября 2018 года.

По словам депутата заксобрания Нижегородской области Максима Волкова, ситуация плачевная: рабочие фирмы-подрядчика на объекте нет, но они не обеспечены стройматериалами. Общий бюджет стройки был увеличен на 10% до 380 млн руб., и практически весь выбран подрядчиком. «Возможно, он потратил средства на иные нужды, и надо разбираться с финансированием этого важного для Балахнинского района проекта. Мной направлено обращение в прокуратуру», — сообщил депутат Волков, участвовавший в совещаниях по достройке школы. Со ссылкой на директора школы он передал основные претензии: «Отсутствует научная организация труда. Электрики приходят тогда, когда штукатуры еще не закончили, ходят друг за другом. Есть краска, но нельзя красить, так как еще штробят стены и прокладывают электрику». Кроме того, проблему видят в том, что электрощитовое оборудование установлено в подвале, который постоянно заливает водой от осадков, и поэтому щитовую необходимо переносить. Также зафиксированы протечки кровли.

Напомним, школу в Гидроторфе строят с июля 2017 года, это крупнейшее образовательное учреждение из новых социальных объектов в Нижегородской области. Изначально задержки были связаны с перебоями бюджетного финансирования и необходимостью корректировки проекта. На объекте работает ООО «Городецкая ДПМК», ранее эта же компания реконструировала сквер им. 1905 года в Нижнем Новгороде, но недовольная его работой администрация сменила подрядчика.

Иван Сергеев