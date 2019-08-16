Первые 44 дольщика в Петербурге получат выплаты взамен недостроенного жилья

Выплаты взамен недостроенного жилья в Петербурге получат первые 44 дольщика. Выплаты будут производиться в рамках трехстороннего соглашения между холдингом Setl Group, комитетом по социальной политике Смольного и самими участниками долевого строительства, включенными в реестр обманутых дольщиков.

Как заявил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, в реестре дольщиков, нуждающихся в защите, состоят 165 человек. Соглашение позволить сократить их число на треть. «Мы надеемся, что оно получит дальнейшее развитие»,— добавил господин Ржаненков.

Напомним, что с 2015 года комитет по социальной политике Петербурга с 2015 года принимает документы от горожан для включения в реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите. Кроме того, в Петербурге существует «Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены». В него включаются покупатели жилья, заключившие договоры с застройщиками до вступления в силу 214-ФЗ.