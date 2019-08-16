16 августа, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Продаются права взыскания 170 млн рублей долгов клиентов банка «Церих»

Выступающая конкурсным управляющим разорившегося орловского банка «Церих» госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выставила на торги права требования на около 170 млн руб. долгов заемщиков. Торги в форме публичного предложения будут проходить до 5 ноября, заявки принимаются с 14 августа на площадке «Российского аукционного дома».

Совокупная стоимость восьми лотов — около 25 млн руб. Среди них самый крупный — право требования 72,25 млн руб. к ООО «Микрофинансовая организация "РФЗ"». Их начальная (максимальная) стоимость — 9 млн руб. К 5 ноябрю цена лотов может быть снижена до 40% от начальной. Исключением будет только первый лот (6,42 млн руб. долга ООО «Випом» за 3,07 млн руб.), где цена может уменьшиться только до 94% от максимальной.

Банк «Церих», напомним, был признан банкротом и ушел в конкурсное производство в конце апреля 2016 года по иску Центробанка. В феврале 2016-го он отозвал лицензию кредитной организации. Она «при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивала принятые риски». «Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате капитала банка,— сообщала пресс-служба ЦБ.— "Церих" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов». Выплаты около 3,4 тыс. вкладчиков орловского банка сначала производил Московский индустриальный банк, а потом — само АСВ.

Ранее АСВ пыталось привлечь к ответственности топ-менеджеров банка, заявляя о том, что «Церих» незадолго от работы купил долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка, потерявшего лицензию с разницей в неделю с орловским. Залогом по кредиту в 70 млн руб. стал миллион листов картона, которые в итоге достались «Цериху» вместо денег. Банк России и Агентство по страхованию вкладов настаивали на уголовном наказании топ-менеджеров. Орловская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «За менеджерами "Цериха" не придет полиция».

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть

топ темы

Арбитраж

Новости компаний

Бизнес- конфликты

Профиль пользователя