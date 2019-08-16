МТС подключит к интернету более пяти тысяч соцобъектов

Мобильный оператор МТС победил в аукционах Минсвязи на подключение к интернету в 2019–2021 годах более 5 тыс. социальных объектов в девяти регионах России. Сумма контрактов составила 3,93 млрд руб.

«Подключение государственных, медицинских и образовательных учреждений к скоростным линиям связи дает не только выход в глобальную сеть, но и доступ к целой экосистеме цифровых сервисов МТС, которые мы готовы предложить заказчикам в зависимости от их потребностей и задач»,— заявила первый вице-президент МТС Инесса Галактионова.

Ранее стало известно, что на подключение к проводному интернету соцобъектов в 40 регионах страны потратят 20,29 млрд руб., что на 5,46 млрд руб. ниже запланированной цены конкурсов. На торгах в 26 из 40 регионов победил «Ростелеком». Конкуренцию ему составили МТС, «ЭР-Телеком», «МегаФон», костромской «Связь-энерго» и входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации».

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «"Ростелеком" подключился к социальным объектам».