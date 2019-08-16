Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

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|Средняя стоимость аренды однакомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика ставки аренды однокомнатной квартиры
|Динамика ставки аренды двухкомнатной квартиры
|Город
|авг.18
|июл.19
|авг.19
|авг.18
|июл.19
|авг.19
|Москва
|33,8
|34,6
|36,1
|45,9
|48
|50,3
|4%
|5%
|Санкт-Петербург
|27
|26,9
|27,6
|39,8
|40,1
|41,4
|3%
|3%
|Нижний Новгород
|16,4
|16,4
|16,3
|21,9
|25,8
|25,3
|-1%
|-2%
|Казань
|15,7
|16,3
|17,1
|21,9
|22,9
|23,8
|5%
|4%
|Самара
|15,9
|15,3
|15,5
|20
|19,4
|20,1
|1%
|4%
|Уфа
|16,2
|14,8
|14,9
|21,6
|19,3
|19,7
|1%
|2%
|Краснодар
|16,2
|17,7
|18,6
|22,5
|26,5
|26,7
|5%
|1%
|Волгоград
|12,9
|14,3
|14,6
|18,3
|20,5
|19
|2%
|-7%
|Воронеж
|12,9
|15
|15,8
|16,5
|22,7
|24,1
|5%
|6%
|Екатеринбург
|19,2
|21,3
|22,9
|23,7
|29,5
|31,8
|8%
|8%
|Красноярск
|15,6
|15,2
|16
|21,1
|22,2
|22,4
|5%
|1%
|Новосибирск
|19,4
|17,7
|18,8
|27,5
|25
|26,2
|6%
|5%
|Омск
|13,1
|12,9
|13,1
|14,2
|17
|17,8
|2%
|5%
|Пермь
|14,7
|14,9
|15,9
|19,2
|21,5
|21,2
|7%
|-1%
|Челябинск
|13,3
|10,9
|11,6
|17,4
|16,7
|18,7
|6%
|12%