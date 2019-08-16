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Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

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Средняя стоимость аренды однакомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика ставки аренды однокомнатной квартиры Динамика ставки аренды двухкомнатной квартиры
Город авг.18 июл.19 авг.19 авг.18 июл.19 авг.19
Москва 33,8 34,6 36,1 45,9 48 50,3 4% 5%
Санкт-Петербург 27 26,9 27,6 39,8 40,1 41,4 3% 3%
Нижний Новгород 16,4 16,4 16,3 21,9 25,8 25,3 -1% -2%
Казань 15,7 16,3 17,1 21,9 22,9 23,8 5% 4%
Самара 15,9 15,3 15,5 20 19,4 20,1 1% 4%
Уфа 16,2 14,8 14,9 21,6 19,3 19,7 1% 2%
Краснодар 16,2 17,7 18,6 22,5 26,5 26,7 5% 1%
Волгоград 12,9 14,3 14,6 18,3 20,5 19 2% -7%
Воронеж 12,9 15 15,8 16,5 22,7 24,1 5% 6%
Екатеринбург 19,2 21,3 22,9 23,7 29,5 31,8 8% 8%
Красноярск 15,6 15,2 16 21,1 22,2 22,4 5% 1%
Новосибирск 19,4 17,7 18,8 27,5 25 26,2 6% 5%
Омск 13,1 12,9 13,1 14,2 17 17,8 2% 5%
Пермь 14,7 14,9 15,9 19,2 21,5 21,2 7% -1%
Челябинск 13,3 10,9 11,6 17,4 16,7 18,7 6% 12%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН

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