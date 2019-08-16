Нижегородское УФАС оштрафовало МРСК Центра и Приволжья на 300 тыс. рублей

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в ПАО «Россети») оштрафовано на 300 тыс. руб. по решению нижегородского управления Федеральной монопольной службы (УФАС), сообщает пресс-служба ведомства. Компания признана виновной в повторном нарушении правил технологического присоединения (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ): сотрудники МРСК подключили жилой дом к сетям спустя более двух месяцев после истечения отведенного на это по закону срока.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС о злоупотреблении МРСК Центра и Приволжья доминирующим положением на рынке электроэнергии.

Анастасия Еремина