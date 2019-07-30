Вступило в силу решение суда о злоупотреблении МРСК Центра и Приволжья на энергорынке

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижегородского УФАС о злоупотреблении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в ПАО «Россети») доминирующим положением на рынке электроэнергии, сообщил регулятор.

Напомним, спор развернулся по жалобе в УФАС арзамасского ЗАО «Нижегородагропроект» в 2018 году. По заявлению компании, сотрудники МРСК проверяли счетчики электроэнергии с нарушениями, повреждая чувствительные к малейшему воздействию антимагнитные пломбы отвертками. В дальнейшем энергетики составляли односторонний акт о безучетном потреблении электроэнергии и взыскивали деньги через суд. Чтобы расплатиться, коммерсанты несли убытки и были вынуждены брать кредиты. Вскоре жалобы на действия энергетиков стали массовыми, а тогдашний руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович характеризовал эту практику как «бандитизм, с которым пора заканчивать, пока экономике Нижегородской области не нанесен существенный урон».

В ноябре прошлого года нижегородское УФАС признало ПАО «МРСК Центра и Приволжья» нарушившим ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Энергетики с доводами регулятора не согласились, указывая, что нарушение антимагнитной пломбы само по себе служит достаточным основанием для признания безучетного потребления электроэнергии.

Подробнее о разбирательстве в материале “Ъ-Приволжье” «Энергетиков проверят на отверточные технологии».

Владимир Зубарев