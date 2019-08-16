Экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана приговорили к девяти годам

Московский городской суд приговорил генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима со штрафами в 900 тыс. руб. в пользу государства и 199 тыс. в руб. в пользу потерпевших. Как сообщает «Интерфакс», он признан виновным в хищении более 1 млрд руб. у ВЭБа.

По данным издания, процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле значились документы с грифом «секретно». Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было установлено, что Олег Мкртчан организовал хищение более 1 млрд руб. «Внешэкономбанка», выделенных для развития корпорации. По словам адвоката осужденного Игоря Поповского, речь в деле шла о хищении $2,5 млрд. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что, по версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, господин Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денегвывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты.

ВЭБ в 2009 году финансировал покупку 50% плюс две акции ИСД российскими инвесторами. Экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил в 2013 году, что кредиты на покупку и оборотное финансирование ИСД составили «около $8 млрд».

Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет примерно 8 млрд руб.

Василий Хитрых