В Нижегородской области на трассе М7 в двух ДПТ погибли шесть человек

В Нижегородской области 16 августа на трассе М7 Москва – Уфа произошли две автомобильные аварии. В результате погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Первое ДТП случилось около 00:50 в Володарском районе на 367 км трассы. По предварительной информации, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль. Погибли водитель легковой машины и два его пассажира. Двоих госпитализировали.

В Кстовском районе авария произошла около 15:00 на 465 км той же трассы. Предварительно, водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Трое находившихся в ГАЗели погибли на месте, один человек госпитализирован.

Анастасия Еремина