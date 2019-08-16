Передано в суд дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере

Уголовное дело 31-летнего активиста из Екатеринбурга Станислава Мельниченко, участвовавшего в акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра, передано в Верх-Исетский райсуд, сообщается в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста».

Уголовное дело возбудили в начале июня. Активиста обвиняют по ст. 319 УК (Оскорбление представителя власти). По версии следователей, 14 мая Станислава Мельниченко оскорбил сотрудника полиции. В материалах дела говорится, что активист якобы сказал в адрес сотрудника слова: «мусор» и «д……б». При этом слове «мусор» лингвистические признаки «неприличной формы выражения» эксперты не нашли. Также известно, что сотрудник полиции был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения, а обвиняемый активист выступал за строительства храма.

Ранее Станислав Мельниченко привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Ленинский райсуд назначил ему штраф на 12 тыс. руб. за участие в акции против строительства храма. Тогда он рассказывал, что просто находился рядом со сквером, где проходили протесты.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства в сквере храма Святой Екатерины. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Ранее стало известно о четырех уголовных делах, связанных с протестными акциями в защиту сквера.