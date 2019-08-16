Арбитражный суд Башкирии отказал АО «Фармимэкс» в иске к порталу «Проуфу»

Арбитражный суд Башкирии отказал АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс») в удовлетворении иска к издателю портала «Проуфу» ООО «Семь вершин» и его корреспонденту Рамилю Рахматову. В октябре 2018 года господин Рахматов опубликовал на сайте статью «Попались на лекарствах. Стали известны подробности обысков в прокуратуре Башкирии», в которой говорилось об обысках в здании прокуратуры Башкирии. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что сотрудников прокуратуры «раскручивают на тему закупки препарата "Солирис" для орфанных больных». «Действующее вещество "Экулизумаб", едва ли не самое дорогое лекарство в мире. Есть версия, что эти лица принуждали сотрудников Минздрава РБ закупать его у компании "Фармимекс"», — сообщил собеседник журналисту.

«Фармимэкс» просил суд признать последнее предложение прямой речи сведениями, порочащими деловую репутацию компании и обязать ответчиков удалить ее с сайта.

Суд согласился с позицией ответчиков. Он отметил, что спорное выражение является версией, оценочным суждением источника в правоохранительных органах. В нем не говорится, что «Фармимэкс» совершил правонарушение, указал суд, «версия о том, что кто-то принуждал сотрудников Минздрава РБ к закупкам препаратов относится к сотрудникам прокуратуры». «Проанализировав словесно-смысловые конструкции не только спорных фрагментов, но всего содержания статьи в совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии в оспариваемых фрагментах порочащего характера в отношении истцов», говорится в решении суда.

«Фармимэкс» — один из крупнейших в России поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Компания основана в 1992 году как правопреемник всесоюзного объединения «Фармация» при Минздраве СССР. Основным акционером компания является ЗАО «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» (67,93%»), у физлица Татьяны Азаповой 25,65% акций АО.

Олег Вахитов