В главке Самарской области сменился руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков

Александр Бибишев стал врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области. Об этом сообщается на сайте главка.

«Приказом ГУ МВД России по Самарской области от 26 июля 2019 года назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области»,– говорится в сообщении.

Ранее управлением по контролю за оборотом наркотиков областного главка руководил Бакытжан Косетов. При этом Александр Бибишев с 2018 года был его заместителем.

Георгий Портнов