Продюсеру Насибулину изменили меру пресечения на домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего гендиректора ООО «Инмед», продюсера фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Рушана Насибулина. Он обвиняется в хищении не менее 20 млн руб. бюджетных средств при проведении научно-исследовательских работ для производства непромокаемых тканей.

Как рассказал “Ъ” адвокат Рушана Насибулина Дмитрий Кузовников, суд нашел основания для применения более мягкой меры пресечения и учел, что его подзащитный обвиняется в экономическом преступлении. Месяц назад Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил Рушана Насибулина в СИЗО до конца августа. По таким же основаниям мера пресечения была изменена для исполнительного директора компании ООО «Инмед» Александра Внучкина, которого следствие считает сообщником продюсера.

Как сообщал “Ъ”, Рушана Насибулина обвиняют в хищении не менее 20 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из федерального бюджета России в рамках исполнения государственной программы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Согласно материалам дела, фигуранты от имени ООО «Инмед» заключили договор с Министерством промышленности и торговли на частичную компенсацию затрат при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для реализации проекта по производству непромокаемой одежды. Стоимость контракта, как считает следствие, подозреваемые завысили, а минимум 20 млн руб. вывели с лицевого счета Минпромторга с использованием фиктивных документов. Адвокаты Рушана Насибулина не стали пояснять “Ъ” его позицию по предъявленному обвинению.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Трудно быть подозреваемым».

Марина Царева, Санкт-Петербург