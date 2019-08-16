Компания «Мастер Шамп» планирует вложить 2,4 млрд рублей в грибную ферму под Уфой

Московское предприятие «Мастер Шамп» объявило о планах строительства в городе комплекса по выращиванию шампиньонов стоимостью 2,4 млрд руб. Проект обсуждался на инвестиционном часе у врио главы республики Радия Хабирова, сообщает его пресс-служба. Благовещенск в феврале получил статус территории опережающего социально-экономического развития, где для инвесторов действуют налоговые льготы и другие формы господдержки.

Представитель «Мастер Шампа» Айрат Гибадуллин сообщил, что проект фермы рассчитан на производство 10 тыс. т шампиньонов в год, а также компоста для выращивания этих грибов. Аналогичные производства сосредоточены в настоящее время преимущественно в западных регионах России. Компания планирует сбывать продукцию в регионы Урала и Сибири, в том числе в Екатеринбург, Челябинск и Омск.

Московское ООО «Мастер шамп» создано в 2015 году. Его владельцем и руководителем является Алексей Ефремов. В 2017 году чистая прибыль составила 377 тыс. руб. при выручке в 1,79 млн руб. В июне текущего года для строительства грибного завода господин Ефремов зарегистрировал одноименную фирму в Благовещенске с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Ее учредителем является Светлана Коврик.

Влада Шипилова