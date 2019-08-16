Нижегородская область направит 25,4 млн рублей на голосование по проектам ФКГС

В проекте поправок в бюджет Нижегородской области на 2019-2021 годы заложены расходы региональной казны в размере 25,4 млн руб. на проведение рейтингового голосования по муниципальным программам формирования комфортной городской среды.

Как следует из проекта поправок, опубликованного в базе нормативных документов регионального парламента, на эти средства в муниципалитетах будет организован отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Напомним, в 2019 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. Объем финансирования из федерального, областного и муниципального бюджета на эти цели превышает 1,5 млрд руб. В Нижнем Новгороде будут благоустроены 15 общественных пространств с финансированием в размере 697 млн руб.

Владимир Зубарев