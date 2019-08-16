В работе «Ростелекома» произошел сбой

Пользователи в нескольких регионах России сообщили о перебоях в работе сервисов «Ростелекома». По данным сайта Downdetector, проблемы начались около 12:00.

Большинство пользователей говорят, что не могут подключиться к интернету (91%), еще 6% сообщили о сбое в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с ТВ.

В компании сообщили, что «произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов». «Ведутся восстановительные работы»,— заявили в «Ростелекоме» (цитата по «Интерфаксу»).

Какие именно регионы были затронуты, в «Ростелекоме» не уточнили, но Downdetector фиксирует проблемы в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Братске, Чите, Владивостоке, Хабаровске и других городах.